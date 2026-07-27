Britannian tuore pääministeri tapasi maanantaina Ukrainan presidentin.
Britannian tuore pääministeri Andy Burnham ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasivat maanantaina Britanniassa.
Zelenskyi piti ensimmäisenä ulkomaisena valtionpäämiehenä Burnhamin luokse saamaansa kutsua tärkeänä signaalina Britannian tuesta Ukrainalle.
– Olen kiitollinen Iso-Britannialle tämänpäiväisestä päätöksestä toimittaa Ukrainalle elektronisen sodankäynnin teknologioita ukrainalaisten droonien suojelemiseksi. Tästä tulee ehdottomasti olemaan hyötyä taistelukentällä, Zelenskyi kirjoitti tapaamisen jälkeen viestipalvelu X:ssä.
Burnhamin ja Zelenskyin tapaamispaikkana oli laivastotukikohta. Heidän oli pääministerin kanslian mukaan määrä kuulla, kuinka Britannian vetämät koulutusohjelmat auttavat vahvistamaan Ukrainan asevoimia ja tuovat tuloksia taistelukentillä.
Burnhamin ja Zelenskyin oli myös tarkoitus tavata yli 200 ukrainalaista sotilasta ja merimiestä, jotka olivat viettäneet viimeiset kolme viikkoa Britanniassa osallistuen Sea Breeze -harjoitukseen. Harjoituksen tavoitteena oli valmistaa osallistujia tuleviin tehtäviinsä Mustallamerellä.
– Britannia seisoo Ukrainan kanssa rinta rinnan, ja tukemme pysyy järkkymättömänä, Burnham sanoi aiemmin lausunnossaan.
Zelenskyi matkustaa tiistaina Yhdysvaltoihin, jossa hänen on määrä kokoustaa USA:n presidentin Donald Trumpin kanssa.