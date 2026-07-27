Urallaan useita Grammy- ja Oscar-palkintoja voittanut Carly Simon on sairastunut vakavasti.

Tunnettu laulaja-lauluntekijä Carly Simon kertoo NBC Newsille sairastuneensa Parkinsonin tautiin.

Simonin mukaan diagnoosin ymmärtäminen ja siihen sopeutuminen on ottanut aikansa, ja osittain sen takia hän on vetäytynyt julkisuudesta.

– En pidä Parkinsonia lahjana tai siunauksena. Se ei ole kumpaakaan. Se on vaikea, turhauttava ja joskus pelottava.

– Opettelen yhä, miten elää sen kanssa ja hyväksyä se ilman, että tunnen joutuneeni luopumaan jostakin olennaisesta, Simon sanoo NBC:lle antamassaan lausunnossa.

Parkinsonin tauti on etenevä liikehäiriösairaus. Sen kolme pääoiretta ovat lepovapina, liikkeiden hidastuminen ja lihasjäykkyys, jotka alkavat usein toispuoleisesti kuukausien tai vuosien kuluessa.

Tauti etenee yksilöllisesti. Simonin kohdalla Parkinsonin tauti on vaikuttanut paitsi hänen fysiikkaansa, myös jaksamiseensa ja mielialaansa.