HJK:n Kansallisen liigan joukkueen Sofia Jahnukainen siirtyy Italiaan.
Jahnukaisen uusi seura on Italian AS Roma. Sopimus ulottuu vuoteen 2030.
Vuonna 2006 syntynyt Jahnukainen pelasi toista kauttaan HJK:ssa. Häntä pidetään erittäin lupaavana nuorena pelaajana.
Hyökkäävän pelaajan uusi seura on voittanut kolme edellistä Italian naisten pääsarjan mestaruutta.
– AS Roma on yksi Italian parhaista seuroista. Myös Euroopan tasolla kyseessä on kova joukkue, joka on täynnä erittäin hyviä pelaajia. Minulla on aina ollut unelmana päästä pelaamaan AS Roman kaltaiseen joukkueeseen, joten tuntuu hienolta päästä testaamaan omaa tasoa siellä, Jahnukainen kommentoi HJK:n tiedotteessa.
HJK saa Jahnukaisesta luopuessaan merkittävän siirtokorvauksen.
– HJK tavoitteena on voittaa mestaruuksia, menestyä Euroopassa ja kehittää pelaajia kansainväliselle huipputasolle. Kun onnistumme tässä, syntyy myös kansainvälisiä pelaajasiirtoja, joista saatavat siirtokorvaukset ovat tärkeä osa seuramme pitkäjänteistä kehittämistä. Sofian siirto on jälleen hieno osoitus siitä, että etenemme strategiassamme oikeaan suuntaan, urheilutoimenjohtaja Joonas Sarelius sanoo seuran sivuilla.