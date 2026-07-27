Naisten futsal-ottelu sai hirvittäviä piirteitä Brasiliassa. Kamalaan tekoon syyllistynyt pelaaja on suljettu peleistä viiden vuoden ajaksi.
Goal.comin mukaan väkivaltainen välikohtaus sattui viime viikon keskiviikkona. Resenhasin joukkueen pelaaja menetti tekemänsä rikkeen jälkeen itsehillintänsä täysin ja potkaisi maassa maannutta vastustajaa kaksi kertaa voimakkaasti päähän.
Tämän jälkeen väkivaltaisuus jatkui, kun pelaaja iski vielä toista henkilöä nyrkillä.
Tilanne tapahtui ottelun jälkimmäisellä puolikkaalla. Peli keskeytettiin välittömästi ja molemmat iskuja saaneet pelaajat vietiin sairaalaan.
Goalin mukaan tekoihin syyllistynyt pelaaja on saanut Brasilian futsal-liitolta viiden vuoden pelikiellon. Lisäksi hänen seuransa on suljettu liigasta loppukaudeksi.
Rangaistukset ovat kovimmat, mitä naisten futsalissa on koskaan jaettu Brasiliassa.
Tapauksesta on laitettu käyntiin myös rikostutkinta pahoinpitelystä.
Tilanteesta on myös video, jonka sisältö voi järkyttää. Näet sen alta tai tästä linkistä.