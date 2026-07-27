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Meghan esittelee Harrylle ohjelman kilpailijat ja ylistää näiden valmistamia annoksia.

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– Aviomieheni on täällä, hän sanoo kilpailijoille, jotka puhkeavat suosionosoituksiin.

Jaksossa Meghan ja ohjelman vakiotuomarit ovat juuri maistelemassa kilpailijoiden loihtimia annoksia, kun tuotantoon kuuluva henkilö ilmoittaa studioon tulleesta puhelusta ja ojentaa puhelimen Meghanille. Videopuhelun toisessa päässä on prinssi Harry.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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– No, menehän vain nauttimaan niistä. Olen pahoillani, että häiritsin sinua. Täällä on kaikki hyvin. Nähdään myöhemmin, Harry sanoo ja vilkuttaa.

– Niin söpöä! He ovat kaunis ja upea pari. Rakastan heitä!

– He todella ovat suloisin pari ikinä.

Meghanin tähdittämä MasterChef-jakso esitettiin Australiassa sunnuntaina 26. heinäkuuta. Herttuatar tuomaroi ohjelmassa kilpailevia kotikokkeja yhdessä vakiotuomareiden Poh Ling Yeowin, Sofia Levinin ja Jean-Christophe Novellin kanssa.