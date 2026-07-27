Prinssi Harry yllätti puolisonsa herttuatar Meghanin tämän toimiessa vierailevana tuomarina MasterChef Australia -jaksossa.
Prinssi Harry teki yllätysesiintymisen MasterChef Australia -jaksossa, jossa hänen puolisonsa herttuatar Meghan nähtiin vierailevana tuomarina.
Jaksossa Meghan ja ohjelman vakiotuomarit ovat juuri maistelemassa kilpailijoiden loihtimia annoksia, kun tuotantoon kuuluva henkilö ilmoittaa studioon tulleesta puhelusta ja ojentaa puhelimen Meghanille. Videopuhelun toisessa päässä on prinssi Harry.
– Hei rakkaani! Meghan tervehtii Harrya iloisesti.
– Aviomieheni on täällä, hän sanoo kilpailijoille, jotka puhkeavat suosionosoituksiin.
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Meghan esittelee Harrylle ohjelman kilpailijat ja ylistää näiden valmistamia annoksia.