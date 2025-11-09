Milloin lapsilisää maksetaan vuonna 2026? Lapsilisän maksupäivät vuodelle 2026 löytyvät listattuna tästä artikkelista.

Lapsilisälaki säädettiin jo vuonna 1948, jolloin päätettiin, että lapsilisää saivat kaikki lapsiperheet riippumatta perheen tuloista tai varallisuudesta.

Kyseessä oli Suomen ensimmäinen kaikille tiettyyn ryhmään kuuluville maksettava tuki eli niin sanottu universaali tuki, Kelan Tutkimusblogissa kerrotaan. Ensimmäisenä vuonna lapsilisää saavia lapsia olikin jo 1 167 300.

Milloin lapsilisä maksetaan vuonna 2026?

Tyypillisesti lapsilisän maksupäivä on jokaisen kuukauden 26. päivä. Päivämäärä voi kuitenkin muuttua, jos 26. päivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäivälle tai näiden jälkeiselle päivälle, kuten maanantaille. Tällöin lapsilisän maksupäivä on edeltävä pankkipäivä.

Lapsilisä maksetaan yleensä äidille tai isälle tai muulle huoltajalle, mutta lapsilisää voi hakea myös muu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaava henkilö.