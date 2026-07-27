Saudi-Arabiaa vastaan on tehty droonihyökkäyksiä.
Saudi-Arabia kertoo torjuneensa maanantaina useita Irakista laukaistuja drooneja. Maan puolustusministeriö syyttää öljyinfrastruktuuriin kohdistetuista drooneista Iranin tukemia aseellisia ryhmittymiä Irakissa.
Jemenin huthit kertovat myös kohdistaneensa drooneja Saudi-Arabian öljyinfrastruktuuriin.
Saudi-Arabian tukema Jemenin kansainvälisesti tunnistettu hallinto on taistellut jo yli vuosikymmenen Iranin tukemia huthikapinallisia vastaan.
Iranin ja Yhdysvaltain sotatoimissa viikonloppuna alkanut tauko vaikutti jatkuvan edelleen maanantaina alkuillasta.