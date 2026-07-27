Uskottomuus voi yllättää siihen sortuvankin.

Jos pariskunta on etääntynyt toisistaan tai yhteys on kokonaan poikki, saattaa pettämisen riski kasvaa. Kaikkien kohdalla huonokaan tilanne parisuhteessa ei johta uskottomuuteen.

Mitä siis kertoo ihmisestä se, että tämä kykenee pettämään? Kysymys ei ole itsestään selvä.

– Jos vastaanotolla vaikka kysyy, että minkälainen ihminen pettää, niin se vastaus on erilainen [riippuen siitä], onko itse pettänyt vai ei, kertoo pariterapeutti Hanna Myllymaa MTV Uutiset Livessä.

Ennen pettämistä ihminen voi tyrmätä sen moraalittomaksi, mutta kun itse pettääkin, saattaa uskottomuudelle löytyä syy tai oikeutus.

– Meillä on ehkä sellainen ennakkoajatus siitä, että [pettäjä] on röyhkeä ja itsekäs ja moraalisesti jotenkin hataralla pohjalla. Mutta sitten se pettäminen osuu omalle kohdalle ja tajuaa, että se on ihan muutaman sekunnin ikään kuin jopa päätöstilanne, että joku lähestyy, tuntuu kivalta, etenenkö vai en.

Pettäminen voikin tulla yllätyksenä uskottomalle itselleenkin.

– Ihmiset saattavat jälkikäteen itsekin hämmästellä, että miten lähdin tuossa tilanteessa edistämään asioita, että en olisi ikinä uskonut itsestäni tällaista.