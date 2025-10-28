Tukea haettaessa Kela voi tiedustella, millaisia etuuksia henkilö saa, tai onko tällä tuloja. Kysymys voi tuntua nurinkuriselta, jos kyseiset tulot ovat Kelan maksamia etuuksia.

Esimerkiksi opintotukihakemuksessa kysytään, saako hakija opiskeluaikana muuta etuutta, ja ohjeistetaan vastaamaan "en", mikäli hän saa ainoastaan yleistä asumistukea ja/tai lapsilisää.

– Hakijalta ei luonnollisesti ilman erityistä syytä edellytetä sellaisia erillisiä todistuksia tai selvityksiä, jotka Kela saa rekistereistään. Asiakas hyötyy rekistereiden olemassa olosta sillä tavoin, että tulojen määristä ei tarvitse esittää erillisiä liitteitä.