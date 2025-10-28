Kelan käsittelyn tulee perustua asiakkaan ilmoittamiin tietoihin.
"Ilmoita, mitä tuloja sinulla on". Kysymys on tuttu monista Kelan lomakkeista.
Tukea haettaessa Kela voi tiedustella, millaisia etuuksia henkilö saa, tai onko tällä tuloja. Kysymys voi tuntua nurinkuriselta, jos kyseiset tulot ovat Kelan maksamia etuuksia.
Kysymykselle kuitenkin on syynsä, kertoo johtava asiantuntija Petri Lemettinen.
– Kelan etuuksia voi saada vain hakemalla etuutta. Hakemiseen sisältyy se, että hakijan tulee itse kertoa tuloistaan ja elämäntilanteestaan.
– Hakemuksessa asiakkaalta kysytään vain sellaisia tietoja, joilla on vaikutus asian käsittelyyn, Lemettinen sanoo.
Ajatus kysymyksen taustalla on, että vain ihminen itse tietää omasta tilanteestaan tarpeeksi. Kelan käsittelyn pitää perustua asiakkaan ilmoittamiin tietoihin.