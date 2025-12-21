Ruotsin viranomaiset ovat pysäyttäneet venäläisen aluksen Höganäsin edustalla, kertovat eri mediat.

Adler-niminen venäläinen alus pysäytettiin sunnuntaiyönä sen jälkeen, kun se oli ankkuroitunut Ruotsin aluevesille, kertoo muun muassa Aftonbladet.

Aluksen tarkastus on edelleen käynnissä sunnuntaiaamuna. Paikalla ovat myös poliisi ja rannikkovartiosto.

Tulliviranomaisten mukaan aluksen lastia ja asiakirjoja tarkastetaan. Alus ei ollut jättänyt tulli-ilmoitusta, koska sen ei ollut ollut tarkoitus ankkuroitua Ruotsiin.

Alus oli matkalla pohjoiseen Juutinrauman läpi lauantai-iltana. Miehistö on kertonut ankkuroitumisen syyksi konevian.

Expressenin mukaan alus lähti Pietarista Venäjältä 15. joulukuuta. Sen lopullinen määränpää on tuntematon.

Omistajayritys kuljettaa aseita Venäjälle

SVT:n mukaan aluksen omistaa venäläinen M Leasing LLC -yritys, joka on Yhdysvaltain ja EU:n pakotelistalla.

Pakotteet perustuvat väitteisiin, joiden mukaan yhtiön alukset kuljettavat Pohjois-Koreasta peräisin olevia ammuksia Venäjälle Ukrainan sotaa varten.

Adler-alusta syytetään myös venäläisten ohjusten kuljettamisesta Kiinaan vuonna 2018 Ukrainan tiedustelupalvelun tietojen mukaan, kertoo Expressen.