Erik Karlsson on ainakin kaksi viikkoa sivussa.
Pittsburgh Penguinsin Erik Karlsson loukkaantui jääkiekon NHL:n ottelussa Boston Bruinsia vastaan Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä.
Alavartalovammaa poteva 35-vuotias ruotsalaispuolustaja on NHL:n verkkosivujen mukaan ainakin kaksi viikkoa otteluista sivussa. Hänen tilaansa ollaan arvioimassa uudelleen kahden viikon kuluttua, Penguins ilmoitti.
Karlsson on valittu Ruotsin olympiajoukkueeseen, jonka alakerrassa hän olisi virtuositeetillaan arvokas pelaaja. Miesten ottelut käynnistyvät olympialaisissa reilun neljän viikon kuluttua 11. helmikuuta. Ruotsi kohtaa tuolloin isäntämaa Italian.
Tre Kronor voi selvitä Karlssonin loukkaantumisesta säikähdyksellä. Penguinsin päävalmentaja Dan Muse kertoi puolustajatähden luistelleen tänä aamuna ja hänen tilanteensa vaikuttavan positiiviselta.
Karlsson on naputellut kauden 44 NHL-otteluunsa 33 (4+29) tehopistettä.
Karlsson on palkittu NHL:n parhaana puolustajana kolmesti ja hän on voittanut NHL:n puolustajien pistepörssin viidellä eri kaudella. Kovimmillaan mies on tykittänyt yksittäisellä sesongilla 101 pinnaa San Jose Sharksissa kaudella 2022–23.