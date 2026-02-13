Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue otti ensimmäisen voittonsa Milano-Cortinan olympiaturnauksessa, kun se voitti Ruotsin maalein 4-1. HBO Maxin asiantuntijana toimiva Mats Sundin järkyttyi Ruotsin pelaamisesta 3-1-maalissa.

Suomi aloitti ottelun maalinteon vajaan kahdeksan minuutin pelin jälkeen. Nikolas Matinpalo oli viimeistelijänä. Asiantuntijana toimiva maalivahtilegenda Henrik Lundqvist pohti, olisiko kiekko ollut torjuttavissa.

– Yritän katsoa, että oliko siinä maskia. Jos ei ollut, niin ei ole kysymystäkään, että se olisi pitänyt torjua, Lundqvist totesi.

Leijonat lähti tauolle 2-0-johdossa, kun Anton Lundell oli iskenyt maalin erän loppupuoliskolla. Tilannetta tarkasteltiin mahdollisen korkean mailan takia, mutta se hyväksyttiin pitkän keskustelun jälkeen. Ruotsi nousi toisessa erässä maalin päähän Rasmus Dahlinin ylivoimaosumalla.

Ruotsalaisten juhla ei kuitenkaan ollut pitkäaikaista. Kolme Ruotsin pelaajaa lähti ylivoimalla ottamaan kiinni yksittäistä suomalaista ja jättivät Joel Armian yksin maalin eteen. Armia siirsi lukemat 3-1:een.

– Karmea virhe Ruotsin puolelta. Tuollaista ei voi tehdä tällaisissa otteluissa. Silloin vastustaja rankaisee, asiantuntija Johan Garpenlöv sanoi Radiosportenin lähetyksessä.

Mikko Rantanen sinetöi Suomelle 4-1-voiton siirrettyään kiekon tyhjään maaliin. Lundqvistin mielestä ratkaiseva hetki oli 3-1-osuma. Sundin oli samoilla linjoilla.

– Se on vähän kuin lento-onnettomuus. Monia asioita meni pieleen, Sundin sanoi lähetyksessä.