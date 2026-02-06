Puolalaissyyttäjät antoivat perjantaina pidätysmääräyksen maan entisestä oikeusministeristä Zbigniew Ziobrosta, jota syytetään julkisten varojen väärinkäytöstä. Varsovalainen tuomioistuin oli päivää aiemmin määrännyt Ziobron asetettavaksi tutkintavankeuteen.
Ziobroa syytetään rikosten uhreille tarkoitettujen varojen käytöstä israelilaisen Pegasus-vakoiluohjelman hankintaan. Häntä uhkaa Puolassa enimmillään jopa 26 vuoden vankeustuomio.
Ziobro toimi Puolan konservatiivisen Laki ja oikeus -puolueen johtaman hallituksen oikeusministerinä vuosina 2015–23.
Puolan parlamentti antoi hyväksyntänsä Ziobron pidättämiselle viime marraskuussa poistamalla hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa.
Ziobro ilmoitti viime kuussa saaneensa turvapaikan Unkarista, eikä hänen olinpaikkansa ole Puolan viranomaisten tiedossa. Ziobro väittää joutuneensa poliittisen vainon kohteeksi kotimaassaan.
Unkarin pääministeri Viktor Orban on Puolan aiemman hallinnon läheinen liittolainen.