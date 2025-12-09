Red Bullilla pitkään neuvonantajana toiminut Helmut Marko jättää pestinsä. F1-sarja kertoo asiasta tiedotteessa.
Helmut Marko on ollut merkittävässä roolissa tallin menestyksessä. Formula 1 -sarjaan vuonna 2005 tullut Red Bull on voittanut kuusi valmistajien ja kahdeksan kuljettajien maailmanmestaruutta.
Marko, 82, tunnetaan nelinkertaisen maailmanmestarin Max Verstappenin läheisenä liittolaisena. Verstappen ylsi sunnuntaina päättyneellä kaudella toiseksi ja jäi mestaruuden voittaneesta Lando Norrisista vain kaksi pistettä.
Itävaltalainen Marko on vetänyt Red Bullin nuorten kuljettajien kehitysohjelmaa, joten hänellä on ollut tärkeä rooli Sebastian Vettelin ja Verstappenin nousuissa nelinkertaisiksi mestareiksi. Vettel ajoi F1-sarjassa vuosina 2007–2022.
Red Bullin tallipäällikkö Laurent Mekies oli vihjannut jo viime päivinä, että muutoksia saattaa olla luvassa.
– On todella surullista, että Helmut jättää meidät. Hän on ollut olennainen osa tiimiämme ja koko Red Bullin moottoriurheiluohjelmaa yli kahden vuosikymmenen ajan, Mekies sanoo.
– Tämä on huomattavan menestyksekkään luvun loppu. Hänen lähtönsä jättää tyhjyyden, ja tulemme todella kaipaamaan häntä.