– On todella surullista, että Helmut jättää meidät. Hän on ollut olennainen osa tiimiämme ja koko Red Bullin moottoriurheiluohjelmaa yli kahden vuosikymmenen ajan, Mekies sanoo.

Marko itse kuvaili viimeisiä yli kahta vuosikymmentä Red Bullilla poikkeukselliseksi ja todella menestyksekkääksi matkaksi, jota hän on saanut tehdä monien lahjakkaiden ihmisten kanssa.

– Kaikki, mitä olemme yhdessä rakentaneet ja saavuttaneet, täyttää minut ylpeydellä.

– Jäämisemme tällä kaudella täpärästi maailmanmestaruudesta paitsi on liikuttanut minua syvästi ja kirkastanut minulle, että nyt on oikea hetki henkilökohtaisesti päättää tämä erittäin pitkä, intensiivinen ja menestyksekäs luku, Marko sanoi.