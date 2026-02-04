Arsenal eteni Englannin liigacupin finaaliin, kun se voitti Chelsean yhteistuloksin 4–2. Kai Havertz teki toisen 1–0-voittomaalin toisessa osaottelussa minuutilla 97.

Finaalipaikka on Arsenalille ensimmäinen kuuteen vuoteen ja ensimmäinen päävalmentajan Mikel Artetan alaisuudessa sen jälkeen, kun hän johdatti joukkueen vuonna 2020 FA Cupin voittoon.

Ottelu oli tiukka ja jännittävä. Kun Kai Havertz viimeisteli lisäajan maalin varmistaakseen paikan Wembleyllä, niin fanien kuin pelaajienkin euforia Emiratesilla ei jättänyt epäilystäkään ottelun merkityksestä.

Tulos tarkoittaa sitä, että Arsenal taistelee mestaruudesta heidän yhdeksännessä finaalissaan. He kohtaavat joko Manchester Cityn tai Newcastle Unitedin 22. maaliskuuta Wembleyllä pelattavassa finaalissa. City ja Newcastle taistelevat finaalipaikasta keskiviikkoiltana.

– Stadionillamme oli erityinen tunnelma. Se tekee eron. Olemme odottaneet muutaman vuoden päästäksemme tähän asemaan ja tulemme varmasti nauttimaan siitä (finaalista), Arsenalin päävalmentaja Arteta sanoi.

Sky Sportsin asiantuntija Paul Merson oli tyrmistynyt Chelsean peliesityksestä.

– Olen ällistynyt. En voi kuvitella, mitä olen juuri nähnyt. Chelsea ei ole viiden huonoimman joukkueen joukossa. Heillä on maailmanmestareita. He pelasivat kakkosvaihteella. Tämä on cupin välierä, Merson kertoi Sky Sportsille.

– Jos he olisivat hävinneet pelin 0–3, mutta heillä olisi ollut laukauksia laukauksen perään ja Kepa (Arrizabalaga) olisi ollut loistava ja he olisivat päästäneet maalin kolme kertaa, niin sitten se olisi vain niin, hän jatkoi.

– Olen pelannut sellaisia pelejä, joissa lähdet liikkeelle ja ajattelet, että meidät vain voitettiin, emmekä oikein päässeet vauhtiin, hän lisäsi loppuun.

Kirjoittaja on MTV:n urheilutoimituksen TET-harjoittelija.