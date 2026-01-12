Rallin MM-sarjan uusi kausi alkaa 22. tammikuuta legendaarisella Monte Carlon rallilla. MTV Katsomossa nähdään suorana ja suomeksi selostettuna kaikki erikoiskokeet kauden jokaisesta 14 rallista. MTV:n rallistudioiden asiantuntijoina loistavat Jonne Halttunen, Janne Ferm, Jari Ketomaa ja Riku Tahko.

Rallin MM-sarjassa nähdään alkavalla kaudella yhteensä 14 osakilpailua täynnä näyttävää menoa sorateillä, lumella ja asfaltilla. Kauden avaa tuttuun tapaan Monte Carlon ralli, ja kausi huipentuu marraskuussa Saudi-Arabiaan. Rallikalenterin kohokohtiin kuuluu odotetusti Suomen MM-ralli, joka ajetaan heinä-elokuun taitteessa.

Suomalaisittain jännitettävää riittää tälläkin kaudella. Lajin nouseva suomalaislupaus Sami Pajari lähtee toiseen täyteen kauteensa Toyotalla. Lisäksi konkarikuljettaja Esapekka Lappi palaa vuoden tauon jälkeen MM-rallin pariin. Lappi ajaa Hyundailla kauden aikana arviolta viisi rallia ja avaa kautensa helmikuussa Ruotsin lumilla.

MTV:n tiimi tulkitsee rallikauden käänteet kotikatsomoihin. Kivenkovaan asiantuntijaryhmään liittyy tälle kaudelle rallin kaksinkertainen maailmanmestari, viime kauteen uransa päättänyt Jonne Halttunen. Ryhmää tähdittävät myös edelliskausilta tutut Jari Ketomaa, Riku Tahko ja Janne Ferm. Lähetyksiä juontavat Satu Tuomisto ja Tomi Tuominen. Selostuksista vastaavat Juho Kokko ja Aleksis Ärje.

MTV välittää kauden kaikki tapahtumat

MTV Katsomon kattava lähetyskokonaisuus tarjoilee suorana ja suomeksi selostettuna kaikkien erikoiskokeiden tärkeimmät tapahtumat. Studio-osuudet taustoittavat jokaisen ajopäivän tapahtumia, minkä lisäksi MTV Katsomosta on katsottavissa runsaasti kohokohtia, haastatteluita ja muuta lisäsisältöä.

Ralliviikkoina MTV3-kanavalla Rallisirkus-ohjelma virittää kisatunnelmaan torstai-illoissa klo 22.35 alkaen. Sunnuntaisin nähtävä Power Stage studio-osuuksineen seuraa suorana loppuratkaisuja ja voitonjuhlia. Lisäksi MTV3-kanavan kokonaisuuteen kuuluvat lyhyt Ralliextra, joka kiteyttää ajopäivän tapahtumat perjantaista sunnuntaihin, sekä kisan jälkeisellä viikolla esitettävä Kisakooste, joka summaa ralliviikonlopun käänteet.

Rovanperän uusi aluevaltaus MTV Katsomossa

MTV Katsomossa seurataan ensi kaudella myös moottoriurheilun supertähti Kalle Rovanperän kauden 2026 kilpasarjaa, Japanin Super Formulaa, joka on maailman toiseksi nopein formulasarja. MTV Katsomossa nähdään suomeksi selostettuna kaikki aika-ajot ja kilpailut. Super Formulan käänteet tulkitsee MTV:n monipuolinen moottoriurheiluääni Juho Kokko. Selostamossa Kokon rinnalla on pitkän linjan moottoriurheilun ja rata-autoilun asiantuntija Risto Virtanen.

Super Formulan kausi kattaa 12 osakilpailua, jotka ajetaan yhteensä seitsemän viikonlopun aikana. Avauskilpailu ajetaan 3.–5. huhtikuuta Motegissa. Uuden formula-aluevaltauksen lisäksi kaksinkertainen rallin maailmanmestari jakaa mietteitään kauden aikana MTV:n rallilähetyksissä.