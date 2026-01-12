Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala on arvioinut kuljettajiensa näkymiä pian alkavan MM-rallikauden alla.
MAINOS
MM-ralli yksinoikeudella
MTV Katsomossa!
Kausi 2026 käyntiin Monte Carlossa 22. tammikuuta.
Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.
Latvalan kipparoima Toyota-tiimi lähtee kauteen 2026 jälleen kerran rautaisella kuskipaletilla. Yhdeksänkertainen maailmanmestari Sebastien Ogier on ilmoittanut jättävänsä joitain kisoja väliin, mutta taistellee silti taas MM-tittelistä. Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Oliver Solberg ja Sami Pajari täydentävät viisikon koko kauden kuljettajina.
Solberg, 24, on jännittävä lisäys Toyotan nippuun. Ruotsalainen voitti jo Viron MM-rallin Rally1-debyytissään japanilaistiimissä viime kaudella.
Latvala uskoo, että voittosaldo voi kasvaa tulevalla kaudella.
– Mutta sitten iso kysymys hänen kohdallaan on se, että onko hänestä maailmanmestariksi? Luulen, että hän tarvitsee yhden kokonaisen kauden Rally1-autossa.
– Hän voisi olla valmis (mestariksi) kaudella 2027, Latvala kommentoi Dirtfshille.
Juttu jatkuu videon alla.
5:53Kuka nousee MM-rallin uudeksi tähdeksi? Asiantuntijat Ketomaa ja Ferm arvioivat.
Brittikuski Evans, 37, on joutunut viime vuosina katsomaan sivusta Ogierin ja Kalle Rovanperän mestaruusjuhlia. Jopa siinä määrin, että hänelle on kertynyt viisi MM-sarjan kakkossijaa.
– Hänellä on kaikki tarvittava mestaruuden voittamiseen. Ainoa huoleni on se, että kun olet noin lähellä noin monta kertaa, niin miten säilytät motivaatiosi. Tavallaan se syö kuskia sisältä, kun pääset noin lähelle, mutta et voita mestaruutta, kolmesti MM-kakkoseksi omalla ajourallaan yltänyt suomalainen järkeilee.
Lue myös: MM-ralliin todellinen harvinaisuus
Latvalan mielestä Evans varmisteli viime vuonna ehkä hiukan liikaa saavutettuaan tuntuvan pistejohdon alkukaudella. Ogier rynnisti Evansin ohi mestariksi viimeisessä kisassa.
– Luulen, että hän tarvitsee vain yhden voiton lisää kauden aikana. Se riittää, Latvala summaa.
Ogierin voitonhimo ällistyttää Latvalaa.
– Hän on kilpailuhenkisen tapaamani ihminen, suomalainen päättää.
Rallin MM-kausi 2026 starttaa Monte Carlossa ensi viikon torstaina 22. tammikuuta.
1:48Sami Pajari hakemaan tulosta MM-rallin oppivuoden jälkeen – "Rohkeampaa lähestymistä kisoihin."