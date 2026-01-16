Kuorma-auton kuljettaa epäillään rikoksista.
Autokoulun auto ja kuorma-auto ajoivat nokkakolarin keskiviikkona Södertäljessä Ruotsissa.
Auton kuljettaja oli ajamassa ajokorttikoetta. Turmassa kuoli koetta vastaanottamassa ollut Ruotsin liikenneviraston tarkastaja. Autoa ajanut henkilö loukkaantui ja hänet vietiin sairaalaan.
– Tämä on meille erittäin synkkä päivä, Ruotsin liikenneviraston kuljettajantutkintojen viestintäpäällikkö Sofia Lindahl sanoi Aftonbladetille.
Poliisi tutkii kolaria. Kuorma-auton kuljettaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.
Tukholman alueelle oli keskiviikkona annettu varoitus huonosta ajokelistä.