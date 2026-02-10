Poliisin mukaan henkilöauton kuljettaja kuoli turmassa Nelostiellä.
Nelostiellä, Tervolan Koivussa on tapahtunut tiistain aamulla kuolemaan johtanut kolari.
Poliisin mukaan henkilöauton kuljettaja oli ohittanut edellä ajavaa autoa ja törmännyt vastaan tulleen rekan keulaan. Henkilöauton kuljettaja kuoli.
Viranomaiset saivat hälytyksen turmapaikalle kuuden jälkeen aamulla.
Poliisi tutkii asiaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Epäiltynä on onnettomuudessa kuollut henkilöauton kuljettaja.