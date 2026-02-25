Kuubalaisviranomaisten mukaan neljä kuoli ja seitsemän loukkaantui, kun Floridasta tullut pikavene avasi tulen kuubalaista rajavartioalusta kohti. Ministeriön mukaan Kuuban joukot vastasivat tuleen.
Kuuban sisäministeriö kertoo, että Floridassa Yhdysvalloissa rekisteröity pikavene havaittiin keskiviikkoaamuna Kuuban aluevesillä. Kuuban viranomaisten mukaan rajavartioston alus lähestyi venettä tunnistamista varten, minkä jälkeen pikaveneen miehistö avasi tulen kuubalaisia kohti.
Ampumisessa kuoli neljä ja seitsemän loukkaantui. Kuuban sisäministeriön mukaan kaikki neljä kuollutta olivat pikaveneessä. Veneessä olleista kuusi haavoittui. Tapauksesta uutisoi myös Reuters.
Lisäksi Kuuban rajavartioston aluksen komentaja haavoittui, ministeriö kertoo.
Viranomaisten mukaan alus oli rekisteröity Floridaan ja se oli lähestynyt noin merimailin päässä Kuuban rannikosta Villa Claran maakunnassa.