Matkailijat kuljettavat tietämättään Suomeen antibioottiresistenttejä bakteereja.

Antibioottiresistenssi eli bakteerien kyky vastustaa antibiootteja on kolmanneksi suurin kansanterveysuhka, mutta miksi kyseessä on niin suuri uhka?

Helsingin yliopiston infektiosairauksien professori Anu Kanteleen muistuttaa, että vasta alle sata vuotta käytössä olleet antibiootit mullistivat lääketieteen.

– Ensinnäkin niillä on ollut merkittävä vaikutus ihmisen elinikään. Ja se ei ole ainoastaan sitä, että me voimme hoitaa hyvin vaikeitakin infektioita, mutta se mahdollistaa myös monia lääketieteen toimenpiteitä, kirurgisia toimenpiteitä, syöpähoitoja, kaikenlaista.

– Jos me menetämme antibiootit, me menemme ajassa kovasti taaksepäin, ja pahimmillaan se voisi olla niin, että ihan tavallisetkin taudit, virtsatieinfektiot ja muut, voisivat tappaa ihmisiä, Kantele toteaa Huomenta Suomen haastattelussa.

Matkailu heikentää tilannetta

Suomessa on toistaiseksi hyvä tilanne antibioottiresistenssin suhteen, mutta matkailu heikentää tilannetta jatkuvasti. Jopa 70 prosenttia ulkomaan matkalla sairastuneista palaa Suomeen suolistossaan antibioottiresistenttejä bakteereita.