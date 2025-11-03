Juuri nyt Avaa

Kyseessä ei ole esimerkiksi bakteeritulehdus.

– Jotkut potilaat sanovat, että tämä nimenomaan liittyy kylmiin tilanteisiin, ja kylmettyminen pahentaa sitä. Tulee lantiopohjan kirvelyä tai jomottavaa kipua. Se voi aiheuttaa virtsaamisoireitakin, urologi Tuomas Kilpeläinen sanoo.

Miehille syntyy toisinaan kylmästä eturauhasen ja lantiopohjan oireilua.

Pissavika ei ole virallinen diagnoosi. Se voi tarkoittaa monia asioita.

Älä istu kylmällä kivellä! Vanha kansa saattoi varoitella, että kylmällä istumisesta saa "pissavian". Mutta mikä se oikeastaan on?

– Emme oikeastaan tiedä, mistä tällainen eturauhasen arkuus johtuu. Se on yleensä krooninen ja hyvälaatuinen ongelma.

"Pissavika" voi tarkoittaa virtsatietulehdusta

Jos vulva tai vagina altistuu kylmälle, "pissavika" tarkoittaa yleensä virtsatietulehdusta. Virtsatietulehdus voi tulla sekä miehelle että naiselle, mutta se on naisilla yleisempi.

– Naisilla virtsaputki on lyhyt. Jos istuu kylmällä tai kylmettyy, voisi ajatella, että helpommin tulee virtsatietulehdus. Vähän samoin kuin kylmä altistaa ihmisen limakalvot sille, että aiheutuu helpommin flunssaa.