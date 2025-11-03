Kylmä voi aiheuttaa lantiopohjan oireilua.
Älä istu kylmällä kivellä! Vanha kansa saattoi varoitella, että kylmällä istumisesta saa "pissavian". Mutta mikä se oikeastaan on?
"Emme oikeastaan tiedä"
Pissavika ei ole virallinen diagnoosi. Se voi tarkoittaa monia asioita.
Miehille syntyy toisinaan kylmästä eturauhasen ja lantiopohjan oireilua.
– Jotkut potilaat sanovat, että tämä nimenomaan liittyy kylmiin tilanteisiin, ja kylmettyminen pahentaa sitä. Tulee lantiopohjan kirvelyä tai jomottavaa kipua. Se voi aiheuttaa virtsaamisoireitakin, urologi Tuomas Kilpeläinen sanoo.
Kyseessä ei ole esimerkiksi bakteeritulehdus.