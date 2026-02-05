Krista Pärmäkoski harmittelee noroviruksen jylläämistä Naisleijonissa.

Pahoinvointia, oksennusta, ripulia ja usein matalaa kuumetta aiheuttava norovirus on kurittanut Suomen naisten jääkiekkomaajoukkuetta Milano-Cortinan olympiaturnauksen alla. Naisleijonien oli määrä avata olympiaturnaus tänään torstaina Kanadaa vastaan, mutta ottelua päädyttiin siirtämään Suomen norokurimuksessa viikolla eteenpäin.

Naisleijonien olympiajoukkueeseen nimetyistä 23 pelaajasta vain 10 oli torstaina jääharjoituksessa. Kaikki, jotka eivät olleet, olivat Jääkiekkoliiton viestintäjohtaja Henna Malmbergin mukaan sairastuneita tai altistuneita.

Milano-Cortinan urakkansa lauantaisessa 10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailussa käynnistävä, viimeistä kauttaan hiihtävä Krista Pärmäkoski kommentoi Naisleijonien norotilannetta torstaina.

– Tosi harmillista, että näin on päässyt käymään. Tosi vähän olen seurannut tilannetta, mutta ilmeisesti sitä on myös muissa joukkueissa, hän sanoi.

Ruotsin olympiakomitean joukkueenjohtaja Fredrik Joulamo kertoi keskiviikkona Aftonbladetin mukaan, että ainakin Ranskan ja Yhdysvaltojen joukkueissa olisi myös tartuntoja.

Suomen lippua olympialaisten avajaisissa perjantaina Leijonat-puolustaja Mikko Lehtosen kanssa kantava Pärmäkoski piti hienona, että nororiesaan on pystytty reagoimaan ottelusiirolla.

– Pelaajat saavat tervehtyä, ja toivotaan, ettei tule enempää sairaustapauksia.

"Vähän joka olympialaisissa jossain vaiheessa"

Pärmäkoski tuumii, että kisakylissä liikkuu runsaasti tauteja, kun paikalle tulee paljon urheilijoita eri puolilta maailmaa.

– Minusta tuntuu, että vähän joka olympialaisissa jossain vaiheessa noro on pyörinyt, on sitten kesäkisat tai talvikisat.

– Tarkkana saa olla ja noron kanssa tietysti, kun se on niin tarttuva. Toivotaan, että siellä on nyt kitketty se ja Naisleijonat sieltä tervehtyvät ja sitten pelaavat hyvin.

Suomen maajoukkuehiihtäjät on yleisesti tunnettu huolellisina ja tarkkoina hygienia- ja varotoimien noudattajina. Kisakylän ulkopuolisessa hotellimajoituksessa Val di Fiemmessä hiihtomaajoukkueen kanssa oleva Pärmäkoski pohtii Naisleijonien tapauksen toimineen kaikille muistutuksena varovaisuudesta.

– Minun mielestäni meidän joukkueemme on toiminut täällä tosi hienosti, kaikki staffin jäsenetkin. Ei ole tarvinnut stressata kyllä, että meillä on hyvin asiat täällä.

Hiihtäjiä torstaina haastatellut suomalaismedia piti ennalta sovitusti päällään kasvomaskeja. Maski oli myös joka hiihtäjällä haastattelutilaisuuden käynnistyttyä sisätiloissa.