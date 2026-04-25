Tshernobylin ydinonnettomuudesta tulee sunnuntaina kuluneeksi 40 vuotta, mutta alueen ympärillä ei vieläkään ole rauhaa. Venäjän sotatoimet voimalan läheisyydessä ovat nostaneet ydinturvallisuuden uudelleen huolenaiheeksi.
Huhtikuun 1986 tapahtumia leimasi Neuvostoliiton salailu. Oli tapahtunut historian suurin ydinonnettomuus, mutta sen onnettomuuden mittakaavasta ei kerrottu heti maailmalle, eikä edes paikallisille.
Enää Neuvostoliittoa ei ole, mutta Venäjän sotatoimet Tshernobylin läheisyydessä pitävät yllä huolta vuosikymmeniä myöhemmin. Viimeksi tällä viikolla Ukraina raportoi Kinzhal-ohjuksien lentäneen lähellä voimalaa.
Osumiltakaan ei ole vältytty. Vuosi sitten Venäjän drooni iskeytyi nelosreaktorin suojakuoreen aiheuttaen päiviä kestäneen tulipalon. Radioaktiivista vuotoa ei havaittu, mutta Venäjän käytöstä on pidetty kansainvälisesti erittäin vastuuttomana.
Kuvassa Tshernobylin ydinvoimalan tiloja huhtikuussa 2026. Oikealla kuvaa Venäjän drooni-iskun aiheuttamasta tulipalosta reaktorin suojakuoressa helmikuussa 2025. Voit katsoa videolta artikkelin alusta, miltä isku näytti.AOP / Reuters
MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikön Mirja Kivimäen mukaan Venäjä on osoittanut täyttä välinpitämättömyyttä ydinturvallisuudesta.
– Venäjän asennoituminen on se – niin kuin monessa muussakin asiassa – että sodankäynti ja siihen liittyvät strategiset voitot ylittävät kaikki muut voitot.