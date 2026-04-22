Venäjän hiljattaiset iskut Kiovan esikaupunkialueelle osuivat Neuvostoliiton aikaan alueen valtavalta katastrofilta pelastaneen henkilön kotiin.

Sankarin vaimo Valentyna Ananenko kertoo iskusta uutistoimisto Reutersille.

– Hiljattain oli jälleen yö ilmahälytyksien keskellä, ja iskuja oli taas. Silloin tuntuu kuin menettäisi kehonsa ja mielensä hallinnan, jäljelle jää vain pelko.

Valentyna Ananenkon mies on sankari Ukrainassa, ja oli sitä jo Neuvostoliiton aikaan.

Ukrainan sankari

Tshernobylin ydinkatastrofin lieventämistoimissa mukana ollut Oleksiy Ananenko nousi maailmanmaineeseen vuonna 2019, kun HBO:n hittisarja Tshernobyl julkaistiin.

Miehelle myönnettiin Ukrainan sankari -mitali urotyöstään, joka dramatisoitiin ydinkatasrofista kertovassa tv-sarjassa.

Ananenko oli yksi kolmesta sukeltajasta, jotka avasivat venttiilit vain kolme metriä räjähtäneen reaktorin alla. Venttiilit avattiin, jotta jättimäisessä tankissa oleva vesi saatiin poistettua, jotta se ei höyrystyessään räjähtäisi ja pahentaisi katastrofia entisestään.

Miehen itsensä mielestä hänen toiminnassaan ei ollut mitään sankarillista.

– En ole koskaan tuntenut olevani sankari. Tein työtäni, hän sanoi haastattelussa vuonna 2019.

Ananenko oli työelämässä vuoteen 2017, jolloin hän joutui vakavaan auto-onnettomuuteen. Hän oli kuukauden koomassa, mikä vaikutti hänen muistiinsa.