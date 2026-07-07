Uudistus toisi matkustajille oikeuden maksuttomiin käsimatkatavaroihin, perheiden yhteisiin istumapaikkoihin ja selkeämmät korvaukset viivästyksistä ja perutuista lennoista.

EU-parlamentti äänestää tänään lentomatkustajien oikeuksista täysistunnossaan Strasbourgissa.



Jos parlamentti hyväksyy lentomatkustajien oikeuksien päivityksen, lentomatkustajilla on jatkossa muun muassa oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta.



Päivityksen myötä lentoyhtiöt eivät esimerkiksi voisi vaatia lisämaksua siitä, että alle 14-vuotias lapsi pääsee istumaan huoltajansa viereen.



Päivityksen myötä lentomatkustajilla olisi jatkossakin oikeus lipun hinnan palautukseen tai uudelleenreititykseen, jos lento perutaan. Matkustajille maksettaisiin korvausta, jos lento viivästyy yli kolme tuntia.