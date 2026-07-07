Whatsappin mukaan käyttäjätunnuksen avulla voi jatkossa viestiä ilman, että puhelinnumero näkyy vastaanottajalle. Muutoksen tavoitteena on parantaa yksityisyyttä ja vähentää henkilötietojen tarpeetonta jakamista esimerkiksi ryhmäkeskusteluissa, tapahtumissa ja uusien kontaktien kanssa asioidessa.

Yritysten kannattaa varata käyttäjätunnus ajoissa

– Pelkkä käyttäjätunnus ei kerro, onko viestin lähettäjä aito. Siksi kiireellisiin tai painostaviin viesteihin kannattaa suhtautua varauksella. Epäilyttäviä linkkejä ei pidä avata, eikä rahaa, henkilötietoja tai tunnuksia koskeviin pyyntöihin tule reagoida ennen kuin niiden aitous on varmistettu toisesta virallisesta viestintäkanavasta, Traficom neuvoo tiedotteessaan.