Whatsappin uuteen käyttäjätunnusominaisuuteen voi liittyä huijausriski, varoittaa Traficom.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus muistuttaa tuoreessa tiedotteessaan viestipalvelu Whatsappiin liittyvästä huijausriskistä.
Traficomin mukaan Whatsapp-sovelluksessa näkyvä käyttäjätunnus ei välttämättä kerro vastaanottajalle, onko yhteydenotto aito vai rikollisen tekemä.
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Käyttäjätunnuksissa huijausriski
Whatsappin mukaan käyttäjätunnuksen avulla voi jatkossa viestiä ilman, että puhelinnumero näkyy vastaanottajalle. Muutoksen tavoitteena on parantaa yksityisyyttä ja vähentää henkilötietojen tarpeetonta jakamista esimerkiksi ryhmäkeskusteluissa, tapahtumissa ja uusien kontaktien kanssa asioidessa.
Samalla on kuitenkin Traficomin mukaan olemassa riski siitä, että joku esiintyy toisena henkilönä tai organisaationa.
Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Roni Kokkola muistuttaa tiedotteessa, että huijarit hyödyntävät usein organisaatioiden ja tunnettujen henkilöiden nimiä huijauksissa.
– Vastaavia ilmiöitä voidaan nähdä myös WhatsAppin käyttäjätunnusten käyttöönoton yhteydessä. Vaikka viranomaiset ja muut organisaatiot varaavat omia käyttäjätunnuksia, tulee yhteydenottojen osalta aina varmistua virallisen väylän kautta yhteydenoton oikeellisuudesta.