Pommi-iskusta epäilty ukrainalaisnainen löytyi kuolleena Kiovan läheltä.
Monacossa kesäkuun lopussa tehdystä pommi-iskusta epäilty ukrainalaisnainen on löydetty kuolleena, kertoo muun muassa Le Figaro. Lehti viittaa Ukrainska Pravda -lehden tietoihin.
Naisen ruumis löytyi haudattuna Kiovan läheltä maanantaina. Häntä oli ilmeisesti ammuttu.
Pakettipommi-iskussa Monacossa kesäkuun 30. päivä haavoittui vakavasti kolme ihmistä, jotka olivat mediatietojen mukaan ukrainalainen oligarkki Vadym Jermolajev sekä hänen vaimonsa ja lapsensa.