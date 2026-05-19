Tuontiauton katsastuksesta hylkypäätöksen saanut mies pahoinpiteli katsastusmiehen Helsingissä.

Mies väitti, että katsastusmies oli itse aloittanut pahoinpitelyn puristamalla häntä käsistä. Lisäksi mies kertoi, että hylkypäätöksen annettuaan katsastusmies oli kertonut takavarikoivansa hänen autonsa ja estänyt häntä saamasta ajoneuvon papereita itselleen.

Mies kiisti lyöneensä uhriaan.

Väkivaltatilanne tallentui kuitenkin valvontakameroihin ja osoitti 59-vuotiaan miehen puheet potaskaksi. Tallenteilta näkyy kiihtynyt keskustelu katsastuskonttien välissä ja se, miten mies tönäisi katsastusmiestä voimakkaasti.

Sitten mies tarttui katsastusmiehen käsiin vääntäen niitä ja löi katsastusmiestä päähän nyrkillä voimakkaasti.

Lopulta katsastusmies pääsi pakenemaan tilanteesta. Hän sai pahoinpitelyssä kuhmun päähänsä.

Tuomio tuli

Katsastusmies itse kertoi oikeudelle, että mies oli tuonut ajoneuvon rekisteröintikatsastukseen. Hän oli joutunut tekemään hylkypäätöksen.

Katsastusmiesten valtuuksiin ei kuulu autojen takavarikointi, joten tällaista katsastusmies kiisti puhuneensa asiakkaalle. Katsastuksen jälkeen hän oli antanut autonavaimet takaisin miehelle.

Sen sijaan ajoneuvon lähtömaan rekisteröintitodistuksen kuuluisi jäädä katsastusasemalle. Katsastusmies sanoi estäneensä miestä menemästä katsastusaseman toimistotiloihin, joihin asiakkailla ei muutoinkaan ole pääsyä.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi 59-vuotiaan miehen pahoinpitelystä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Mies joutuu maksamaan katsastusmiehelle 200 euroa kärsimyskorvauksia.

Tapaus sattui heinäkuussa 2022.

