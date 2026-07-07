Poliisi pyytää havaintoja keskipäivän aikaan Savonlinnassa kadonneesta miehestä.
Savonlinnan Kerimäellä kadonnut mies on viimeksi havaittu kello 12 aikaan Kerimäen Ahjotiellä. Poliisi sai tehtävän miehen löytämiseksi iltapäivällä kello 13.
Noin 180 senttimetriä pitkällä miehellä oli kadotessaan päällä tumma fleecetakki, tummat collegehousut ja tumman siniset lenkkarit. Päässään hänellä oli vaalea lippalakki ja silmälasit.
Mies liikkuu todennäköisesti jalkaisin.
Poliisi pyytää soittamaan mieheen liittyvistä havainnoista hätänumeroon 112.
9:432017: Miten kadonneita etsitään? Huomenta Suomessa vieraina KRP:n ylikomisario Tero Haapala ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun johtaja Erkki Huovinen.