Ruotsin liigaa Djurgårdenissa pelannut Santeri Haarala on tehnyt vuoteen 2028 ulottuvan sopimuksen HJK:n kanssa.

26-vuotias Haarala on Tampereen Ilveksen kasvatti. Hän teki kaudella 2024 Veikkausliigassa kymmenen maalia 17 ottelussa ja siirtyi kesken kauden Djurgårdeniin.

Allsvenskanissa Haarala on tehnyt tukholmalaisseuralle kaksi maalia. Hän kävi loppuvuodesta 2025 lainasopimuksella Degerforsin paidassa.

HJK kertoo maksaneensa hyökkääjästä ”maltillisen siirtokorvauksen”.

– Täältä oltiin yhteydessä ensimmäisen kerran jo viime kesänä, ja sen jälkeen talvella, mutta silloin aika ei ollut vielä oikea. Nyt aika oli oikea ja täällä ollaan, Haarala kertoo HJK:n tiedotteessa.

Suomessa Haarala on edustanut myös KuPSia ,TPS:ää ja RoPSia.