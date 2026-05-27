Perjantaina kiinniotettu mies oli uhannut naapureitaan ja osoittanut poliiseja aseella.
Poliisi sai hätäkeskukselta Alajärvelle tehtävän tapaukseen liittyen perjantaina. Ilmoituksen mukaan mies oli uhannut naapureitaan.
Poliisin tietoon tuli myös, että miehellä saattoi olla hallussaan ase. Tapahtumapaikalle lähti useita poliisipartioita.
Virkavallan saavuttua paikalle, mies oli osoittanut poliiseja aseella. Mies ei totellut poliisin antamia käskyjä, mutta hänet onnistuttiin ottamaan kiinni.
Epäillyn hallussa ollut ase osoittautui lopulta oikeaa ampuma-asetta muistuttavaksi kuula-aseeksi.
Käräjäoikeus jätti vangitsematta
Miestä epäillään muun muassa virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, laittomasta uhkauksesta ja kotirauhan rikkomisesta.
Poliisi esitti miestä vangittavaksi Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa tiistaina, mutta käräjäoikeus ei vanginnut häntä.
Tapauksen esitutkinta jatkuu.