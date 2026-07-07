Viikonlopusta on tulossa ukkoshelteiden ja kuurosateiden sekamelska.
Torstaina Suomeen saapuva sadevyöhyke määrittää viikonlopun sään.
– Itäpuolelta on pakkautumassa lämmintä ilmaa Suomeen, kertoo meteorologi Pekka Pouta.
Sadealue siirtyy maan keskivaiheille perjantaihin mennessä ja hajoaa rikkonaisiksi sadekeskittymiksi.
– Tähän muodostuu sademöykkyjä ja niissä on ukkosta, Pouta osoittaa maan keskiosaa.
Lauantai helteisin
Eteläosassa maata on lämmintä ja kuurosateiden mahdollisuus on läsnä.
Lauantai on lähipäivistä helteisin, Pouta avaa. Itärajalla voidaan kivuta 27–28 asteeseen.
– Ei tule Euroopan tappohelle, vaan Venäjän ukkoshelle.
Ukkostilanne on sunnuntaina voimakkaimmillaan. Rintama ulottuu Länsi-Suomesta Koillismaan seudulle, ja sen itäpuolella ukkostaa voimakkaasti.
Ensi viikolla Ruotsista saapuva kuivempi ilma työntää kosteat ukkosrintamat tieltään, mutta alkuviikon ennusteeseen liittyy voimakasta epävarmuutta, Pouta avaa.