Teinipoika pahoinpiteli metalliputkella lastensuojeluyksikön työntekijän. Väkivalta aiheutti naiselle muiden muassa murtumia kasvoihin ja haavoja päähän.

Rikos tapahtui viime syyskuussa Orimattilassa.

Tapahtuma-aikaan 16-vuotias poika varustautui jo illalla tekoon ottamalla sijaishuoltoyksikön vessasta noin 35 senttimetrin pituisen metallitangon. Myöhemmin seuraavana yönä poika hyökkäsi yllättäen takaapäin työntekijän kimppuun.

Poika löi tuolilla istunutta työntekijää päähän metallitangolla, minkä seurauksena nainen sai verta vuotavan haavan päähänsä. Kun nainen nousi ylös, poika jatkoi pahoinpitelyä hakaten naista nyrkillä ja metallitangolla.

Iskut osuivat naista pääosin päähän ja kasvojen alueelle, muutama iskuista osui käsiin. Teinipoika tarttui lastenkodin työntekijää myös hiuksista kiinni ja yritti painaa tämän lattialle.

Murtumia kasvoihin

Lyönnit aiheuttivat naiselle kaksi murtumaa silmänpohjaan, haavoja kasvoihin ja päänahkaan, voimakasta turvotusta ja mustelmia sekä kuhmuja kasvoihin, päähän ja käsivarsiin. Ainakin neljä haavoista vaati ompeleita.

Lisäksi naisen tietokone ja silmälasit vaurioituivat.

Syyttäjä vaati 16-vuotiaalle pojalle rangaistusta törkeästä pahoinpitelystä.

Teinipoika kiisti syytteen törkeästä pahoinpitelystä mutta myönsi perusmuotoisen pahoinpitelyn.

Poika kertoi myöhemmin oikeudelle, että häneen oli aiemmin tapahtumapäivänä kohdistettu tahdon vastaisia toimia, joiden takia hän oli ollut useiden tuntien ajan hermostunut, vihainen ja levoton. Hän oli myös uhkaillut henkilökuntaa sekä lähettänyt huoltajalleen tilanteestaan viestejä, joiden takia tämä oli ollut yhteydessä sijaishuoltopaikkaan.

Puolustus vetosi siihen, että lastensuojelulain mukaan sijaishuoltopaikan olisi pitänyt ennakoida tulevaa ja ryhtyä toimiin suojellakseen poikaa paitsi itseään ja muita vahingoittavalta toiminnalta myös rikoksiin syyllistymiseltä. Tässä mielessä sijoituspaikka epäonnistui näiden toimenpiteiden toteuttamisessa, koska poika onnistui vahingoittamaan muita.