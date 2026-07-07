– Olen todennäköisesti presidentin suurin fani. Eikä se tule muuttumaan. Viha ja se, mitä ihmisillä on sanottavana, ei vaikuta minuun lainkaan. Se itse asiassa motivoi minua tukemaan häntä enemmän, Minaj on julistanut.

– Hän on fantastinen ihminen ja nainen, jota kaikki kunnioittavat, ja hänellä on aitoa lahjakkuutta, hän lisäsi People-lehden mukaan.