Donald Trump hehkutti tällä kertaa Nicki Minajia.
Yhdysvaltalaisräppäri Nicki Minaj on noussut otsikoihin viime aikoina esiintyessään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rinnalla. Minaj on muun muassa julistautunut Trumpin kannattajaksi sekä suurimmaksi faniksi.
Hän on sanonut kannattavansa Trumpia julkisesti siitäkin huolimatta, että saisi osakseen paheksuntaa.
– Olen todennäköisesti presidentin suurin fani. Eikä se tule muuttumaan. Viha ja se, mitä ihmisillä on sanottavana, ei vaikuta minuun lainkaan. Se itse asiassa motivoi minua tukemaan häntä enemmän, Minaj on julistanut.
Lue myös: Trumpia ylistänyt Nicki Minaj sai osakseen kovaa kuittailua Grammy-gaalassa
Räppäri osallistui maanantaina 6. heinäkuuta Valkoisen talon lounaalle, jossa sai tällä kertaa osakseen hehkutusta Trumpilta.
– Nainen jota kunnioitetaan valtavasti, niin kuuma, todella upea ja mahtava, en sano konservatismin, vaan terveen järjen ystävä, Trump sanoi suomennettuna.