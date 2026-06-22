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Pariskunta joutui saunalla karmean kidutusväkivallan uhreiksi – "Aika hyvin meni isku perille" Pariskunta joutui kesällä 2025 julman kidutusväkivallan kohteeksi Mänttä-Vilppulassa. Julkaistu 11 minuuttia sitten Rebekka Härkönen Pariskunta päätyi hirvittävän kidutuksen uhreiksi. Pahoinpitelyn päätteeksi tekijät pakottivat uhrinsa siivoamaan väkivallan aiheuttamat sotkut. Tapahtumat ajoittuvat viime vuoden heinä-elokuun vaihteeseen. Mies sai soiton, jossa häntä pyydettiin käymään tuttavansa asunnolla. Kun hän meni sinne, vastassa oli 43-vuotiaan tuttavan lisäksi kaksi 23-vuotiasta miestä, jotka hän oli nähnyt aiemmin vain muutaman kerran. Kolmikko vei miehen läheiselle saunalle. Kolmikko kertoi, että heiltä oli kadonnut pari viikkoa aiemmin pussillinen amfetamiinia. He vaativat miestä tunnustamaan, että tämä oli varastanut huumeet. Mies kiisti vieneensä mitään. Kolmikko alkoi pahoinpidellä miestä poikkeuksellisen julmasti. Kolme miestä löi ja potki uhriaan eri puolille kehoa sekä päähän. Häntä hakattiin myös metallisella siivouslastalla. Kun lastan varsi katkesi, sen pää aiheutti joka lyönnillä viiltohaavoja uhrin vartaloon. Lue myös: Alaston nainen pakeni ryömien ulos puolisoltaan – kamalien tekojen takana pettämishuhu Vesikidutusta Väkivalta oli niin rajua, että mies kertoi menettäneensä tajunsa välillä. Tämä ei saanut tekijöitä kuitenkaan lopettamaan hakkaamista. Uhrin mukaan he vain tarkastivat, että hän on hengissä edelleen ja jatkoivat pahoinpitelyä. Kolmikko yritti kiristää uhristaan tunnustuksen ulos vesikidutuksen avulla. He peittivät uhrinsa kasvot pyyhkeellä ja suihkuttivat tämän kasvoille kovalla paineella vettä. Mies kertoi myöhemmin, että uskoi hukkuvansa. Vesikidutus kesti useita minuutteja kerrallaan. Tekijät myös uhkasivat tappaa uhrinsa 8-vuotiaan pojan. Kun mies ei edelleenkään tunnustanut varastaneensa kolmikon huumeita, nämä hakivat saunalle myös hänen puolisonsa. Mies kertoi myöhemmin, että pahimmalta tuntui puolison kiduttaminen, kun ei itse voinut tehdä mitään auttaakseen tätä. Lue myös:

Pariskunta joutui hirvittävän kidutusväkivallan uhreiksi | MTV Uutiset

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Sormi poikki

Nainen joutui niin ikään vakavan väkivallan kohteeksi. Hän kertoi myöhemmin, että hänen miehensä oli kasvot veressä hänen saapuessaan paikalle.

Nyt kolmikko vaati miespuolista uhriaan valitsemaan, minkälaista väkivaltaa hänen puolisoonsa kohdistettaisiin. Vaihtoehtoina oli sormen katkaisu tai pään työntäminen kiukaaseen.

Kolmikko päätti katkaista ensin naisen pikkusormen pihdeillä. Kun sormi oli murrettu, käsittelyn kohteeksi joutui toinenkin pikkusormi. Vääntämisestä huolimatta se ei kuitenkaan suostunut murtumaan.

Naista hakattiin niin ikää nyrkein ja metalliputkella sekä potkittiin. Iskuja sateli eri puolille naisen vartaloa ja päätä. Hänen päätään painettiin lähelle kuumaa kiuasta samalla, kun kiukaalle heitettiin vettä. Kuumuus kärvensi hänen hiuksensa.

Mies sanoi, ettei nähnyt silmilleen valuvan veren läpi kaikkea, mitä naiselle tehtiin, mutta kuuli sen kyllä. Hänen pahoinpitelynsä jatkui puolison pahoinpitelyn lomassa.

Uhrit pelkäsivät

Lopulta pahoinpitelijät saivat tarpeekseen.

He pakottivat uhriksi joutuneen ja pahasti loukkaantuneen pariskunnan siivoamaan väkivallan jäljet saunalta. Kolmikko hoputti uhrejaan potkimalla näitä esimerkiksi jalkoihin. Sitten he lähtivät tiehensä.

Pariskunta pakeni kotiinsa ja pyysi sukulaisen hakemaan heidät pois sieltä. He eivät uskaltaneet enää olla kotonaan ja joutuivat muuttamaan muualle.

Poliisille he sepittivät ensin peloissaan erilaisia versioita tuntemattomista tekijöistä, mutta uskalsivat lopulta kertoa totuuden.

Oikeudessa nainen kertoi, että kolmikko oli uhkaillut tappamisella paitsi pariskuntaa myös heidän lapsiaan. Miehet olivat kertoneet tietävänsä, missä naisen lapset asuvat, jos tämä kertoisi väkivallasta eteenpäin.

Väkivaltaa tehdessään miehet olivat naisen mukaan kehuskelleet toisilleen lyöntejään ja potkujaan. ”Aika hyvin meni isku perille, vaikka suojaa noin hyvin”, nainen kuvaili miesten keskinäisiä puheita.

Lukuisia murtumia

Pariskunta sai pari tuntia kestäneen pahoinpitelyn seurauksena moninaisia vammoja.

Mies joutui sairaalahoitoon vammojensa takia. Väkivalta aiheutti hänelle useita murtumia eri puolille kehoa. Pahoinpitely aiheutti miehelle murtumat kyynärvarteen, nenään, lapaluuhun, useisiin kylkiluihin sekä pirstalemurtuman olkapäähän.

Lisäksi mies sai verenvuotoa, mustelmia ja ruhjeita ympäri vartaloa sekä päätä.

Naisen silmät muurautuivat umpeen ja pikkusormi murtui. Lisäksi hänelle aiheutui virheasento kämmeneen ja pikkusormeen sekä ruhjeita, mustelmia ja haavoja.

Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi, että 23-vuotiaat miehet ja 43-vuotias mies syyllistyivät kahteen törkeään pahoinpitelyyn.

Käräjäoikeus katsoi, että väkivaltaan sisältyi nöyryyttäviä piirteitä ja kidutustyyppistä väkivaltaa. Tekijät saattoivat uhrinsa väkivallan avulla puolustuskyvyttömään tilaan ja jatkoivat tämän jälkeen pahoinpitelyä. Vesikidutuksen avulla uhrit saatiin uskomaan, että nämä kuolevat.

Ehdotonta vankeutta

Käräjäoikeus tuomitsi 23-vuotiaan Valtteri Aleksi Hietarannan ja 23-vuotiaan Miro Olavi Peltomäen kolmen vuoden ehdottomiin vankeusrangaistuksiin. 43-vuotiaan Petri Johannes Ihamäen oikeus tuomitsi kolmen vuoden ja seitsemän kuukauden ehdottomaan vankeuteen.

Oikeus määräsi, että kaikki kolme on pidettävä vangittuina edelleen.

Rikokset tapahtuivat Mänttä-Vilppulassa.

Oikeus määräsi miehet maksamaan naispuoliselle uhrilleen 6 000 euroa ja miespuoliselle uhrilleen 8 000 euroa kärsimyskorvauksia.

43-vuotias valitti ratkaisusta Turun hovioikeuteen, joka piti käräjäoikeuden ratkaisun voimassa.