Pariskunta päätyi hirvittävän kidutuksen uhreiksi. Pahoinpitelyn päätteeksi tekijät pakottivat uhrinsa siivoamaan väkivallan aiheuttamat sotkut.
Tapahtumat ajoittuvat viime vuoden heinä-elokuun vaihteeseen.
Mies sai soiton, jossa häntä pyydettiin käymään tuttavansa asunnolla. Kun hän meni sinne, vastassa oli 43-vuotiaan tuttavan lisäksi kaksi 23-vuotiasta miestä, jotka hän oli nähnyt aiemmin vain muutaman kerran.
Kolmikko vei miehen läheiselle saunalle. Kolmikko kertoi, että heiltä oli kadonnut pari viikkoa aiemmin pussillinen amfetamiinia. He vaativat miestä tunnustamaan, että tämä oli varastanut huumeet.
Mies kiisti vieneensä mitään. Kolmikko alkoi pahoinpidellä miestä poikkeuksellisen julmasti.
Kolme miestä löi ja potki uhriaan eri puolille kehoa sekä päähän. Häntä hakattiin myös metallisella siivouslastalla. Kun lastan varsi katkesi, sen pää aiheutti joka lyönnillä viiltohaavoja uhrin vartaloon.
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Vesikidutusta
Väkivalta oli niin rajua, että mies kertoi menettäneensä tajunsa välillä. Tämä ei saanut tekijöitä kuitenkaan lopettamaan hakkaamista. Uhrin mukaan he vain tarkastivat, että hän on hengissä edelleen ja jatkoivat pahoinpitelyä.
Kolmikko yritti kiristää uhristaan tunnustuksen ulos vesikidutuksen avulla. He peittivät uhrinsa kasvot pyyhkeellä ja suihkuttivat tämän kasvoille kovalla paineella vettä.
Mies kertoi myöhemmin, että uskoi hukkuvansa. Vesikidutus kesti useita minuutteja kerrallaan.
Tekijät myös uhkasivat tappaa uhrinsa 8-vuotiaan pojan.
Kun mies ei edelleenkään tunnustanut varastaneensa kolmikon huumeita, nämä hakivat saunalle myös hänen puolisonsa.
Mies kertoi myöhemmin, että pahimmalta tuntui puolison kiduttaminen, kun ei itse voinut tehdä mitään auttaakseen tätä.