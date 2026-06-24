Lapinlahtelaista noin 60-vuotiasta miestä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta Siilinjärvellä.
Siilinjärvellä varhain keskiviikkoaamuna noin kello 5 aikaan poliisipartio yritti pysäyttää moottoritietä pohjoisen suuntaan menevää henkilöautoa liikenteenvalvontatehtävän yhteydessä.
Auton kuljettajana toiminut noin 60-vuotias lapinlahtelainen mies ei pysäyttänyt autoa kehotuksista huolimatta, vaan kiihdytti vauhtia.
Poliisi lähti takaa-ajoon, joka jatkui Siilinjärveltä Lapinlahdelle saakka, missä auto ajoi poliisin piikkimattoon.
Autossa olleet henkilöt saatiin poliisin haltuun.
Miestä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Lisäksi häntä epäillään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, sillä hän potkaisi poliisia kiinnioton yhteydessä.
Kukaan ei loukkaantunut takaa-ajon aikana, eikä ulkopuolisille aiheutunut omaisuusvahinkoja.