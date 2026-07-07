Poliisi julkaisi uusia kuvia Kaukovainion puukotuksesta epäillystä miehestä. Poliisi toivoo yhä vihjeitä ja havaintoja.
Pyöräilijää epäillään ulkomaalaistaustaisen miehen puukotuksesta selkään 26. kesäkuuta Oulussa Joutsentien ja Kainuuntien risteyksessä. Mies pakeni paikalta kevyen liikenteen väylää pitkin Kaukovainion suuntaan. Tekoa tutkitaan tapon yrityksenä.
– On täysin mahdollista, että joku jossain tunnistaa tai tietää rikoksesta epäillyn henkilön. Kaikki tiedot voivat olla tutkinnan kannalta merkityksellisiä. Tarkastamme yleisöltä tulevia vihjeitä edelleen, sanoo rikosylikomisario Petri Savela poliisin tiedotteessa.
Lue myös: Puukottajapyöräilijä kylvää kauhua Oulussa – oletko nähnyt tätä miestä?
Epäilty liikkui tekoaikaan niin sanotulla mummopyörällä ja varoi vasenta jalkaansa. Tekoaikaan hänellä oli yllään kauluspaita ja Suomen armeijan harmaata kenttälakkia muistuttava lippalakki. Miehen arvioidaan olevan 20–35-vuotias.
Poliisi on aiemmin kertonut saaneensa runsaasti havaintoja kansalaisilta, mutta pyytää niitä lisää.
Poliisi pyytää ilmoittamaan vihjeet ja havainnot osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi, puhelimitse numeroon 0295 416 194 tai Whatsapp-viestillä numeroon 050 305 0132.
Lue myös: Poliisi julkaisi videon Oulun pyöräpuukottajasta
0:24