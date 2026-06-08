Poliisi ajoi hetken takaa nuorta.
Poliisi epäilee alle 18‑vuotiaan nuoren yrittäneen ajaa päihtyneenä sähköskuutilla poliisin päälle.
Poliisipartio havaitsi nuoren kuljettamassa sähköskuuttia holtittomasti Kokkolan keskustassa viime perjantain ja lauantain välisenä yönä.
Partio päätti pysäyttää kuljettajan, mutta nuori ei noudattanut poliisin antamia käskyjä vaan jatkoi matkaansa.
Poliisin ja nuoren välille syntyi lyhyt takaa-ajotilanne, jonka aikana nuoren epäillään ajaneen kovalla vauhdilla kohti poliisia.
Lopulta poliisi sai kiinni nuoren, joka puhalsi alkometriin 1,17 mg/l. Tämä tarkoittaa promilleiksi muutettuna reilusti yli kahta promillea.
Poliisi tutkii tapahtunutta virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena, liikenneturvallisuuden vaarantamisena, liikennejuopumuksena sekä väärien henkilötietojen antamisena.