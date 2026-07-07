Tornadot ja tulvat ovat kylvänneet tuhoa Kiinassa. Katso videot yltä.
Silminnäkijä kuvasi, kun jättimäinen tornado tunkeutui keskelle Ezhoun kaupunkia Kiinassa tiistaina.
Reutersin mukaan viisi ihmistä sai kaupungissa surmansa tornadon seurauksena. Uutistoimiston mukaan yhteensä kahdeksan ihmistä sai surmansa Keski-Kiinan Hubein provinssissa, kun tornadot iskivät viiteen kaupunkiin.
Yli 40 metriä sekunnissa puhaltavat tuulet aiheuttivat myös merkittäviä materiaalisia vahinkoja.
Guangxin alueella Etelä-Kiinassa taas toivutaan Maysak-taifuunin aiheuttamista tulvista, sillä myrsky on vaatinut ainakin neljä ihmishenkeä. Alueella varaudutaan seuraavan vuorokauden aikana jopa 260 millimetrin rankkasateisiin.
Kiinan presidentti Xi Jinping on kehottanut ponnisteluihin tulvien uhrien pelastamiseksi, Reuters avaa.
Kiinaa kohti on matkalla myös niin sanottu supertaifuuni Bavi, jonka on tarkoitus rantautua mantereelle myöhemmin tällä viikolla.