Suomen rahapelimarkkinat avautuvat kilpailulle. Rahapelialla pohditaan, miten pelaaja tunnistaa lisenssiyhtiön.

Suomen rahapelimarkkinat avataan toimiluvanvaraisesti kilpailulle, kun uusi rahapelilaki astuu voimaan 1. heinäkuuta 2027.

Rahapelialalla pohditaan miten saada lisenssin alaiset ja velvollisuuksien mukaan toimivat rahapeliyhtiöt pelaajien tietoon, kun edelleen voidaan pelata pelejä Suomen toimilupajärjestelmän ulkopuolella.

Uusi rahapelilaki avaa Suomen markkinat myös muille rahapeliyhtiöille kuin Veikkaukselle.

Silloin vedonlyöntipelit ja verkossa pelattavat raha-automaatti- ja kasinopelit, sekä sähköinen rahabingo avataan toimiluvanvaraisesti kilpailulle.

Rahapeliyhtiöt ovat voineet hakea lisenssejä poliisihallitukselta jo maaliskuun alusta alkaen.

Pelialan sisällä nähdään, ettei lisenssi välttämättä ole tarpeeksi houkutteleva pienemmille peliyhtiöille.

–Siinä on erilaisia keskusteluja, että kannattaako edes Suomen lisenssiä hakea. Tämä on tietenkin sekä viranomaisille että lainsäätäjille suuri kysymys. Miten tehdään Suomen lisenssi markkinat kannattaviksi myös näille toimijoille, sanoo Legal Gamingin lakimies Laura Liehu MTV Uutisille.

Lisenssin saanut yhtiö voi jatkossa mainostaa pelejään tietyin ehdoin. Rahapelaamisen ikäraja on edelleen 18 vuotta ja pelaajaksi rekisteröityminen edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Miten pelaaja tunnistaa lisenssin alla toimivan yhtiön?

Rahapeliyhtiöiden mukaan olisi erityisen tärkeää saada lisenssin omaavat vastuulliset yhtiöt pelaajien tietoon.

–Pitää sallia maltillista markkinointia, jotta voidaan tunnistaa nämä operaattorit, että täällä on turvallista pelata ja tämä on lakien mukaista. Täällä asiat toimivat ja täällä on pelaajan suoja ja tätä valvotaan täällä Suomessa. Siihen pitäisi tulla tunnistus, eli esimerkiksi lisenssinumero tai logo, toteaa FDJ Unitedin laadunvalvontapäällikkö .