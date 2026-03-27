Venäjän sisäministeriö on varoittanut kansalaisia olemaan osallistumatta tulevan viikonlopun mielenosoituksiin.
Venäläiset ovat raportoineet merkittävistä internet-katkoksista viime viikkoina.
Katkokset Venäjän internetliikenteessä ovat viime aikoina olleet yhä laajempia ja pitkäkestoisempia, ja venäläiset ovat suunnitelleet protesteja valtiota vastaan tulevana viikkona.
Asiasta uutisoi muun muassa Moscow Times.
France24-uutissivusto kertoo, että moskovalaiset ovat olleet ilman mobiilidataa kolmen viikon ajan.
Kreml on vedonnut nettikatkoksessa "turvallisuusyihin". Rajoitukset poistettiin tämän viiikon keskiviikkona. Vastaavia rajoituksia on myös ollut Pietarissa.
–Internet-katkokset näyttävät olevan osa laajempaa pyrkimystä eristää maa Venäjän ulkopuolisesta tietoyhteiskunnasta ja myös vaikeuttaa ihmisten välistä kommunikointia Venäjän sisällä, sanoo Nigel Gould-Davies, Venäjän ja Euraasian vanhempi tutkija France 24:lle.
Moscow Timesin mukaan viime viikkoina sosiaalisen median kanavissa on kiertänyt videoita, joissa on kehotettu ihmisiä protestoimaan hallituksen internet-rajoituksia tulevana viikonloppuna.
Vakava varoitus
Nyt myös Venäjän sisäministeriö on havahtunut asiaan ja antanut asiasta vakavan ilmoituksen.