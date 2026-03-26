Korkeasaaren eläintarha ei aio luovuttaa manuleitaan Venäjälle.
Venäläinen uutistoimisto Ria Novosti otti alkuviikosta yhteyttä Korkeasaaren eläintarhaan Helsinkiin erikoisella pyynnöllä.
Uutistoimisto oli kiinnostunut Korkeasaaressa asustavasta naarasmanulista, eli arokissasta, jonka se haluaisi morsiameksi Moskovan eläintarhan urosmanulille Timofeille.
Moskovan eläintarhan pääjohtaja Svetlana Akulova oli kertonut aiemmin RIA Novostille, että Timoshelle etsitään puolisoa ja että eläintarha tekee yhteistyötä luonnonsuojelujärjestöjen ja -alueiden kanssa sopivan, ei-sukulaisen löytämiseksi Timoshen kumppaniksi.
Korkeasaaren eläintarha ilmoitti Ria Novostille lehden mukaan, ettei se voi luovuttaa naarasmanuliaan Moskovaan.
Ria Novostin mukaan perustelu oli se, että Korkeasaarella on vain yksi lisääntyvä manulipari.
– Toivomme, että Timofei löytää pian itselleen naaraan, Helsingin eläintarhan edustaja sanoi Ria Novostin mukaan sille.
Tapauksesta uutisoi Suomessa ensin Helsingin Sanomat.
Näin vastaa Korkeasaari
Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti kertoo MTV Uutisille sähköpostitse saaneensa uutistoimistolta manulikyselyn maanantaina.