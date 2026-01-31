SaiPan päävalmentajan Raimo Helmisen ulosajorangaistus sai MTV Urheilun studiossa isosti pyyhkeitä. Asiantuntija Karri Kivi kritisoi perjantain ottelun tuomaritoimintaa todella kovin sanoin.

Raivoisan tunnepurkauksen päästellyt Helminen ajettiin suihkun puolelle perjantaina, kun SaiPa oli 1–5-tappiolla Tapparaa vastaan Tampereella. Helmisen hermo petti ottelun lopussa, kun SaiPa sai kolmannen peräkkäisen jäähyn.

Penkillä riehunut Helminen joutui tunnekuohuissaan pihalle.

– Tämä oli tuomarin puolelta vähän turhaa provosointia. Peli oli 5–1, Karri Kivi täräytti lauantaina MTV Urheilun studiolähetyksessä.

– (Janne) Wuorenheimolla (toinen päätuomari), nuorella miehellä, kyllä katosi totaalisesti semmoinen pelin hoksaaminen. Hän kaivoi tahallaan tämän tapahtuman. Sen takia en ole tässä tuomarin puolella, Kivi jatkoi poikkeuksellisen kriittistä paasaustaan.

Myös SaiPan tähtihyökkääjä Maxime Fortier lähti käytössyistä tutkimaan Nokia-areenan suihkun laattoja ennenaikaisesti.

– Haettiin väkisin tuosta kaaosloppu. En tykännyt. Näistä täytyy tuomareiden ottaa opiksi. Ei saa itse luoda sitä jännitettä, Kivi päätti näkemyksenä.

SaiPa kohtaa tänään lauantaina kotikentällään Kiekko-Espoon.