Lappeenrannan SaiPan valmennustiimi jatkaa ensi vuonna pääosin samana Raimo Helmisen ympärillä. Yksi Helmiselle tuttu mies hyppää kuitenkin mukaan.

SaiPa kertoo verkkosivuillaan, että entinen liigalegenda Vesa Viitakoski liittyy joukkueen valmennustiimiin ensi kaudella. Samalla seura kertoo, että vuosia joukkueen apukäskijänä toiminut Santeri Immonen jatkaa kuluvan kauden jälkeen uusiin haasteisiin.

Helmisen nykyisistä apureista Janne Hietaniemi ja Tomas Duba ovat tehneet jatkosopimukset kautta 2026–2027 koskien.

– Toivotamme ”Veskun” tervetulleeksi SaiPaan ensi kaudella ja kiitämme lämpimästi apuvalmentaja Santeri Immosta työvuosistaan SaiPassa, urheilujohtaja Harri Aho kommentoi tiedotteessa.

– Hienoa, että meillä on nyt koko valmennustiimi kasassa myös tulevalle kaudelle. Kova tekeminen päivittäisessä arjessa jatkuu Raipen johdolla, Aho jatkaa.

Mukaan hyppäävä Viitakoski, 54, on Helmiselle tuttu mies. Kaksikko viiletti peliurillaan vuosia samassa ketjussa Tampereen Ilveksessä. Viitakoski on toiminut viime vuodet erilaisissa tehtävissä unkarilaisessa Fehervarin organisaatiossa.

Viitakoski ja Helminen ovat valmentaneet yhdessä aiemmin kaudella 2012–2013. Tuolloin Helminen sai kesken kauden potkut Ilveksen peräsimestä.

SaiPan uuteen loistoon pääluotsina nostanut Helminen teki jo aiemmin jatkosopimuksen tulevasta sesongista.

Lappeenrantalaisseura on tällä haavaa SM-liigan sarjataulukossa sijalla kaksi.