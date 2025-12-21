Suomen Tero Seppälä ylsi sijalle 18 Ranskassa ampumahiihdon miesten maailmancupin yhteislähtökisassa.
Seppälä ampui ensimmäiseltä pystypaikalta kaksi sakkoa. Ennen sakkokierroksiaan Seppälä taisteli paikasta kymmenen parhaan joukkoon. Hän hävisi Annecy – Le Grand-Bornandissa 12,5 matkan voittaneelle Italian Tommaso Giacomellille puolitoista minuuttia.
Toinen oli Ranskan Eric Perrot ja kolmas Norjan Vetle Sjåstad Christiansen. Suomen toinen kilpailija Olli Hiidensalo oli viidellä sakolla 28:s.
Miesten maailmancup jää parin viikon mittaiselle joulutauolle. Cup jatkuu Saksan Oberhofissa 8. tammikuuta.