Venäläisen miljardöörin Aleksei Mordashovin superjahti on päässyt kulkemaan Hormuzinsalmen läpi tiukoista rajoituksista huolimatta. Jahtia oli huollettu Dubaissa.

Alus pääsi kulkemaan salmen läpi, koska Iran ja Yhdysvallat eivät kumpikaan vastustaneet sen kulkemista. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters viitaten Mordashovia lähellä olevaan lähteeseen.

Siitä ei ole tarkkaa tietoa, miten yli 400 000 euron (yli 500 miljoonaa dollaria) huvialus sai lauantaina luvan purjehtia salmen läpi. BBC:n mukaan Mordashov ei omista jahtia virallisesti, vaan se on rekisteröity hänen vaimonsa omistamalle yritykselle.

Hormuzinsalmi on ollut suljettuna meriliikenteeltä maaliskuun alusta lähtien. Iranin ja Yhdysvaltain tulitauon aikana Iran on päästänyt salmen läpi muutaman aluksen päivässä, pääasiassa kauppalaivoja.

Yhdysvallat puolestaan on asettanut Iranille merisaarron 13. huhtikuuta. Yhdysvaltain armeija ilmoitti pysäyttävänsä tai käännyttävänsä Iranin satamiin tai satamista matkalla olevat alukset.

Reutersin lähteen mukaan Venäjän lipun alla purjehtiva Nord-jahti ylitti salmen hyväksytyllä reitillä kansainvälisen merioikeuden mukaisesti.

– Iran ei puuttunut jahdin liikkeeseen, koska se on ystävällisen maan siviilialus suorittamassa rauhanomaista kauttakulkua. Amerikkalainen puoli ei myöskään esittänyt kysymyksiä jahdin liikkeistä, koska se ei käynyt Iranin satamissa eikä sillä ole yhteyttä Iraniin, lähde sanoi.

Venäjä on Iranin pitkäaikainen liittolainen. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi matkusti maanantaina Pietariin tapaamaan Venäjän presidentti Vladimir Putinia keskusteltuaan viikonloppuna Pakistanin ja Omanin rauhanvälittäjien kanssa.