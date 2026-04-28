Connor McDavidin pelaaminen on epävarmaa.
Edmonton Oilersin kapteeni Connor McDavid ei osallistunut tiistaina joukkueen aamujäihin. NHL:n verkkosivuilla puntaroidaan, että kanadalainen supertähti kärsii todennäköisesti nilkkavammasta, jonka hän sai ottelusarjan toisessa kohtaamisessa.
McDavidin pelikunto on arvoitus. Oilersin päävalmentaja Kris Knoblauch sanoi medialle, että päätös miehen pelaamisesta tulevassa ottelussa tehdään matsin alla.
Edmonton kohtaa Anaheim Ducksin NHL:n pudotuspelisarjan viidennessä ottelussa Suomen aikaa varhain keskiviikkona. Ducks on voiton päässä jatkopaikasta johtaessaan sarjaa kiinnityksin 3–1.
McDavid jätti aamujäät väliin myös ennen edellistä ottelua, mutta pelasi sitten kuitenkin. Hänen tehopistesaldonaan näiden pudotuspelien neljästä ottelusta on 1+3=4.
Valmentaja Knoblauch pohti, että jos kapteeni ei pysty pelaamaan, muiden olisi syytä nousta vahvemmin valokeilaan.
– Aina kun joku on sivussa, muiden on astuttava esiin. Kaikki nousivat esiin runkosarjan lopussa, kun Leon (Draisaitl) oli poissa, luotsi kommentoi.