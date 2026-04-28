Valtteri Bottaksen kypärää huutokaupataan.
Yhden vuoden Mercedeksen varakuljettajana vietettyään Valtteri Bottas palasi täksi kaudeksi F1-kisakuljettajaksi. Suomalainen kaasuttelee Meksikon Sergio Pérezin kanssa tulokastalli Cadillacilla.
Nyt F1 Authentics huutokauppaa on Bottaksen ensimmäisen Cadillac-osakilpailun kypärää. Nastolan mies ajoi se päässään maaliskuussa Australian Melbournessa.
– Suuri hetki minulle, palasin formula ykkösiin, tämä on erityinen kappale, ja se voi olla nyt sinun, Bottas sanoi Motorsport.comin mukaan.
Tummanpuhuvasta kypärästä on artikkelin kirjoitushetkellä tarjottu 4 850 euroa, joten pikkurahalla se ei ole lähdössä.
F1 Authentics hehkuttaa, että kypärällä on historiallista merkitystä ja pitkäaikaista keräilyarvoa. Sivusto perustelee tätä sillä, että kypärää on käyttänyt tunnettu ja menestynyt kuljettaja Bottas Cadillacin F1-debyytissä.
F1 Authentics mainitsee, että kypärän kilpailukäytön voi nähdä siihen tulleista jäljistä, "mutta keräilijöiden onneksi kypärän design on suurelta osin virheetön ja täysin valmis ensiluokkaiseen esittelyyn".
Kypärää huutokaupataan ensi viikon tiistaihin saakka osana F1 Authenticsin Miamin GP -huutokauppaa. Miamin osakilpailu kurvaillaan tulevana viikonloppuna.
Australian GP päättyi Bottakselta keskeytykseen polttoainejärjestelmän vian vuoksi.