Sen jälkeen kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin, Venäjällä on rajoitettu verkon käyttöä.
Venäjän pääkaupungissa Moskovassa on kärsitty maaliskuun aikana laajoista katkoista verkkoyhteyksissä.
Venäjällä on ennenkin rajoitettu verkkoyhteyksiä, mutta poikkeuksellista on se, että rajoitukset ovat laajasti käytössä taloudelle merkityksellisissä suurissa kaupungeissa.
Esikuvana Kiina
Todelliset syyt rajoituksille ovat epäselvät.
Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau sanoo, että Venäjällä rajoitukset verkossa ovat pitkäaikaisen prosessin tulos.
Hallinnon tavoitteena on ottaa käyttöön samantyyppinen malli kuin Kiinassa, jossa internetiin liittyy rajuja rajoituksia.
Nizhnikau sanoo, että vaikka ajoitus rajoituksille on sama kuin Lähi-idässä käytävän sodan, rajoitukset eivät kuitenkaan ole sodan tulos.
– Kyse on ensisijaisesti turvallisuussyistä, jotta voidaan estää mahdollista massaliikehdintää tulevaisuudessa tai jotta sellaista voitaisiin hajottaa mahdollisimman tehokkaasti, Nizhnikau sanoo STT:lle.
– Tällainen kehitys näyttää, että Venäjä testaa uutta infrastruktuuriaan.
Paperikartat käytössä
Kansainvälisissä medioissa on kirjoitettu, että Moskovassa ihmiset ovat alkaneet käyttää paperikarttoja, käteistä ja lankapuhelimia, kun mobiiliverkot eivät ole toimineet.